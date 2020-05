Coronavirus: 17 nuovi contagi e 6 morti

Diciassette nuovi contagiati da covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 1299 nuovi test, per un totale di 94.472. I positivi sono 3718, 63 meno di ieri. I morti sono 6: i decessi da inizio pandemia sono ora 1423. I guariti ma ancora positivi sono 2162, 5 più di ieri, i guariti con doppio tampone negativo sono 4354, 74 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 1302 persone, 57 meno di ieri. Calano gli ospedalizzati: sono 18, come ieri, in terapia intensiva e 284 negli altri reparti, 11 meno di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1168 persone. (ANSA).