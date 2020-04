Rimeta, converte produzione ora visiere

(ANSA) - GENOVA, 6 APR - L'azienda genovese Rimeta, service provider di comunicazione integrata specializzato nel settore della nautica, converte la sua produzione e lancia 'shield', un dispositivo Dpi per la difesa del volto: si tratta di una visiera protettiva in policarbonato trasparente. Il dispositivo, ideato e prodotto grazie ala riconversione produttiva degli impianti di Rimeta, è stato pensato come progetto open source, grazie alla condivisione immediata dei file sorgente e della scheda tecnica del materiale con tutti i potenziali produttori.

"In questo periodo, oltre alla necessità di restare a casa per abbattere la curva del contagio, l'importante è fare sistema - commenta Luca Marano titolare di Rimeta. - Abbiamo deciso di rimboccarci le maniche per dare un aiuto concreto. In poco più di una settimana siamo già riusciti a fornire oltre 1000 pezzi tra società di salvamento e aziende ospedaliere".