Victoria Azarenka batte Maria Sakkari e si qualifica per il turno successivo degli Internazionali BNL d'Italia. La tennista bielorussa di Minsk si è sbarazzata dell'avversaria in due set, con il punteggio di 6-4, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Adesso affronterà l'americana Collins nei quarti di finale.



