Atletica: Nepi 'Foro Italico sarà più bel playground aperto h24'

"Lo Stadio dei Marmi è stato riqualificato e ora la pista è grigio torba, il colore originario del 1931. Faremo un impianto di illuminazione che riprende il progetto degli anni '30 permettendo all'impianto di diventare il più bel playground aperto 24 ore al giorno. Il Foro Italico è straordinario per i grandi eventi e anche nell'atletica vogliamo fare in modo che possa crearsi osmosi tra i tifosi e le gesta degli atleti". Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, durante la conferenza stampa "Lazio nel cuore dell'atletica - L'impatto degli Europei 2024 nel nome di sport, tradizione e legacy" che si è tenuta allo stadio Olimpico, parla delle novità che riguardano lo Stadio dei Marmi. Poi, sugli Europei che inizieranno tra un mese, Nepi Molineris aggiunge come l'obiettivo sia quello di "renderli magici sotto tutti i punti di vista. Questi europei, se dovessi paragonarli a una competizione, sarebbero 400 ostacoli. La pista è azzurra, così come la maglia e vogliamo fare in modo che, grazie alle gesta degli atleti, tanti bambini possano avvicinarsi a questo sport", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA