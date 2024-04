Accoltellato a Roma, ipotesi regolamento per spaccio droga

Potrebbe esserci un regolamento di conti legato allo spaccio di droga dietro l'accoltellamento di un ragazzo di 19 anni di origine tunisine avvenuto nella notte al Quarticciolo, alla periferia di Roma. Il giovane, che ha alle spalle un precedente per stupefacenti, è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia Casilina che stanno ascoltando diverse persone.

L'accoltellamento è avvenuto all'ingresso dei lotti delle case popolari in via Palmiro Togliatti.

Da ottobre 2023 a marzo scorso i carabinieri hanno arrestato al Quarticciolo 112 persone per droga, tra cui 4 minorenni.



