'Germogliare', torna Floracult e guarda all'ambiente futuro

Il coraggio di germogliare: è questa la parola d'ordine che anima la nuova edizione di Floracult la mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità, in programma da giovedi 25 a domenica 28 aprile2024, a Roma presso i casali del Pino. Con l'Ispra partner di questa edizione il focus è dedicato alle soluzioni pro-attive che l'interscambio tra uomo e natura può generare. Moltissimi gli ospiti: a partire da Piergiorgio Odifreddi, con un rapporto tra la matematica e la natura a partire dalla natura che portiamo sulla tavola dove mangiamo, scoprendo la geometria nascosta nelle arance, nei salami e nei grissini o nelle strutture frattali dei broccoli e dei cavolfiori; con il matematico dialoga anche la poeta Ilaria Maria d'Urbano. A susseguirsi nella tre giorni nei pressi della Capitale gli interventi di Francesco Sauro, geologo ed esploratore del mondo sotterraneo, dell'astronauta Luca Parmitano in collegamento dall'hub spaziale di Houston negli Stati Uniti. In occasione del 60 esimo anniversario dalla scomparsa di Rachel Carson, biologa e zoologa statunitense che ha cambiato la storia dell'ambientalismo con il pionieristico Primavera silenziosa, Danilo Selvaggi presenterà a FloraCult il suo libro Rachel dei Pettirossi con Annalisa Corrado con Ermete Realacci.

Tra le novità sul fronte delle piante Elisabetta Margheriti incontrerà i vivaisti presenti quest'anno per parlare delle nuove tendenze del giardino, anche in relazione ai cambiamenti climatici. La fotografa Patrizia Savarese presenta "Metamorfosi Vegetali", sintografie di immagini femminili in metamorfosi con piante e fiori. FloraCult, promossa e organizzata da Ilaria Venturini Fendi, con la collaborazione di Antonella e Francesco Fornai si svolge nel polmone verde del Parco di Veio e nel cammino della Via Francigena.



