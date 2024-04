Escalation violenza tra ragazzi a Rieti,spuntano taser e bastoni

Un'escalation di violenze sta interessando da settimane la città di Rieti con risse tra bande di giovani nei fine settimana danneggiamenti di auto in sosta e vari episodi criminosi, anche con feriti, finiti al centro di un vertice avvenuto in Questura nei giorni scorsi. In particolare, secondo quanto sta emergendo dalle indagini in corso da parte di Polizia e Carabinieri, ma soprattutto dalla circolazione di video sui social network, preoccupa la diffusione tra i giovani reatini coinvolti negli ultimi episodi di violenza, tutti tra i 15 e i 18 anni, di taser, tirapugni, bastoni e spray urticanti.

In questo contesto si inserisce anche la crescente diffusione di stupefacenti, certificata da un sensibile aumento di sequestri, denunce e arresti per spaccio di droghe.



