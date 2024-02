Giubileo: capo vigili, 'in arrivo 1.000 telecamere'

"Nell'anno giubilare, una volta riqualificate aree e cantieri, specie a Termini, dovremmo rivolgere lo sguardo e l'attività a situazioni diverse, in tutte quelle zone che saranno oggetto di eventi. Avremo un sistema di videocamere, un migliaio in più, che andranno a confluire sulla Sala Sistema Roma assieme a quelle già esistenti". Lo ha detto il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis in audizione in commissione capitolina Giubileo.

"Se i lavori della Sala operativa saranno terminati - ha detto ancora - avremo una centrale al passo coi tempi con nuovi sistemi e software che ci permetteranno di intervenire nell'immediato col massimo controllo del territorio. Stiamo lavorando per costruire in Sala Sistema un Centro gestione eventi dove lavoreremo con le altre forze dell'ordine, ma anche con Protezione Civile, Vigili del fuoco, Ares, Areti, le società dei sottoservizi".

"Siamo in attesa dei nuovi agenti - ha aggiunto De Sclavis - per la messa in servizio effettiva bisognerà aspettare la fine di agosto o i primi di settembre, al di là dei tempi burocratici dell'assunzione dovranno fare la formazione e l'addestramento pratico. Ci daranno un valido aiuto e andiamo avanti in attesa degli eventi, quando cominceremo seriamente a lavorare sugli eventi giubilari e si aprirà la Porta Santa. Questo vale anche per le stazioni della metro: quando arriverà il Giubileo e l'afflusso dei pellegrini volgeremo il nostro sguardo al controllo di queste criticità e le stazioni metro saranno tra queste. Oltre all'Anno Santo ci sono anche i turisti, a milioni.

