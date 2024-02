Giubileo: capo vigili, 'al via cantieri a San Lorenzo'

"I cantieri vanno secondo i programmi. Un po' di difficoltà viene dagli interventi di Atac per la sostituzione dei binari: stamattina per esempio è partita la parte di Scalo San Lorenzo, via dei Reti e largo Passamonti con modifiche alla viabilità". Lo ha detto il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Mario De Sclavis in audizione in commissione capitolina Giubileo.

"Sicuramente ci saranno dei risentimenti all'ora di punta sul traffico - ha aggiunto - ma quella è un'area critica, è ovvio che l'interdizione di alcune vie nell'area dello Scalo di San Lorenzo porterà disagi. I lavori dureranno un paio di settimane e gestiremo anche questo".

"E' in fase di studio - ha detto ancora - la viabilità e la cantierizzazione di piazza Risorgimento di cui daremo atto quando tutto sarà definito e in tempi congrui per le modifiche.

A Termini stiamo andando avanti bene, a piazza Venezia la gestione del traffico è consolidata così come al Ponte dell'Industria".

"Il Nad, Nucleo Ambiente e Decoro - ha detto ancora - lo abbiamo rimesso in piedi, e a breve cercheremo di aumentare in modo cospicuo l'organico di questo reparto che si dedicherà ai rifiuti, traffico illecito, cattivo smaltimento".



