E. League: De Rossi 'vittoria romanista, ora cambiamo pagina'

"Era la mia prima notte europea qui a Roma sotto questa veste, è stato bello che sia finita così.

Vittoria meritata per quanto fatto nel primo tempo. E' stata una vittoria molto romanista, al cardiopalma". Lo ha detto Daniele De Rossi al termine della partita con il Feyenoord a Sky Sport. "Iniziamo a cambiare pagina anche noi, non siamo sempre brutti anatroccoli, iniziamo a vincere anche noi", ha aggiunto.

Parlando di Svilar ha poi detto: "Mile è forte, è forte di testa, è un ragazzo sereno e la squadra ha grande fiducia in lui".

De Rossi parlando della sua corsa sotto la Sud alla fine della partita ha spiegato che "cerco di essere più moderato che in passato, ma i tifosi non devono pensare che io sia cambiato. MI trattengo a non saltare sul cancello come da ragazzo, anche perché oggi non sarei in grado".



