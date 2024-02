Rocca,'fallito su sicurezza stradale,presto iniziativa in licei'

"È importante dare delle risposte che sul tema della cultura della sicurezza non siamo ancora riusciti a trovare. Questa è una delle più grandi sconfitte sociali. Dal 2010, nonostante l'attenzione messa, la mortalità sulle strade si è ridotta solo del 5 %. Noi che abbiamo responsabilità istituzionali dobbiamo domandarci dove abbiamo fallito". Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio al convegno "Sicurezza stradale e mobilità sostenibile", in corso alla Camera dei deputati, nell'auletta dei Gruppi parlamentari. "Questa è una grande sfida per i dirigenti scolastici - ha aggiunto -, anche nella capacità di dialogo con le giovani generazioni. Negli ultimi anni di liceo c'è quella tappa dell'avvicinamento a prendere la patente che si accosta alla libertà, ma alla parola libertà deve accostarsi la parola responsabilità. Con la Regione Lazio faremo una grande iniziativa nei licei - ha spiegato Rocca - con dei visori per far comprendere realmente quanto l'alcol distorca la percezione e quanto quei pochi secondi fanno la differenza tra la vita e la morte".

"Come Regione Lazio abbiamo fatto un piano per le strade da 1 miliardo e 100 milioni, oltre 500 andranno al rifacimento delle strade con maggiore rischio mortalità, altri 500 per le nuove strade", ha affermato Rocca ricordando che a Roma secondo le stime c'è "una buca ogni 15 metri". "Dietro i numeri ci sono vite, in ogni macchina che incontrate ci sono storie di donne e uomini. Il messaggio più importante - ha concluso il governatore rivolgendosi ai giovani - è quello della cultura della responsabilità".



