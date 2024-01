Sversano in strada rifiuti di lavori di giardinaggio, denunciati

Hanno sversato in un parcheggio rifiuti di lavori di giardinaggio, ma sono stati scoperti e denunciati dalla polizia locale di Roma. Gli agenti del Nad (Nucleo ambiente decoro), al termine di accurate indagini, hanno denunciato due persone, di 48 e 54 anni, che avevano scaricato rami, alberi, erba e altri rifiuti provenienti da lavori di giardinaggio, all'interno di un parcheggio nella zona di Casal de' Pazzi, nel IV Municipio.

Gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili dopo una segnalazione e, con l'ausilio delle immagini ricavate dalle telecamere in dotazione per il contrasto degli illeciti di natura ambientale, hanno individuato i due, risultati poi essere operai di una ditta che svolge servizi di giardinaggio.

A quanto ricostruito, fuori dall'orario di lavoro e utilizzando illecitamente un mezzo della società, eseguivano alcuni lavori per poi abbandonare il materiale su strada.

Gli autori sono stati entrambi denunciati all'autorità giudiziaria per reati ambientali e obbligati al ripristino dello stato dei luoghi, al quale hanno ottemperato in tempi brevi. Nei loro confronti applicata anche la sanzione di 2500 euro ciascuno.



