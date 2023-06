Santa Cecilia chiude con Jérémie Rhorer e Alexandre Kantorow

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Due debutti a Santa Cecilia nell' ultimo concerto della stagione, in programma l' 8 giugno alle 19.30 - repliche il 9 alle 20.30 e il 10 alle 18 - all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: sarà la prima volta volta per il direttore francese cinquantenne Jérémie Rhorer e per il pianista francese Alexandre Kantorow, classe 1997, già acclamato dalla critica come il "giovane zar del pianoforte". Rhorer è tra i più interessanti e versatili direttori d'orchestra della sua generazione come interprete mozartiano e del repertorio post-romantico e contemporaneo. E' anche un apprezzato compositore. Aprirà la serata il breve poema sinfonico Danse macabre (1875) del francese Camille Saint-Saëns.

Quindi sarà la volta di Alexandre Kantorow solista nel Secondo concerto per pianoforte di Čajkovskij. Il giovane musicista è stato il primo pianista francese a vincere nel 2019 la medaglia d'oro al Concorso Čajkovskij, assieme al Grand Prix (assegnato solo tre volte nella storia del concorso). Nello stesso anno è stato nominato "Musical Revelation of the Year" dalla Professional Critics Association, mentre nel 2020 è tra i vincitori del "Victoires de la Musique Classique" in due categorie, registrazione dell'anno e solista strumentale dell'anno. Chiude il programma la Terza sinfonia "con organo" di Saint-Saëns, composta tra il 1885 e il 1886. (ANSA).