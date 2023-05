Leodori, mi candido a primarie per segretario Pd Lazio

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Ho appena depositato la mia candidatura a Segretario regionale del Partito Democratico. Nei prossimi anni avremo molte sfide da affrontare, ma questa volta non mi riferisco a Pnrr, fondi europei e grandi eventi. La sfida che ci aspetta è più grande: immaginare il nuovo Partito Democratico.

Ho sempre pensato che il Pd avesse una ricchezza unica: la nostra gente. Il calore dei circoli e la militanza che nonostante tutto ha continuato a sostenerci e a tenerci a galla.

L'ho scritto all'indomani del 12 e 13 febbraio e lo ripeto oggi.

Ripartiamo da qui.

Dai circoli che dovranno rappresentare il cuore pulsante di questa nuova stagione politica, il nostro elemento vitale. Luogo di incontro, formazione e discussione. E dai nostri militanti che dovranno essere centrali nei processi decisionali.

Rilanciamo il Pd, facciamolo insieme. A cominciare dal prossimo 6 giugno dove ci incontreremo in una grande assemblea pubblica per parlare e discutere del nuovo Partito regionale, una comunità ancora più aperta e forte. Lavoreremo tutti insieme per questo ambizioso obiettivo. Io ci sono, potete contarci".

Lo scrive Daniele Leodori, Vicepresidente Pd del consiglio regionale del Lazio, sui propri social. (ANSA).