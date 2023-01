Masha, Saman e le altre: teatro pieno contro violenza donne

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Masha, Saman, e le altre: scandaglia e racconta le ultime drammatiche cronache di femminicidio e violenza di genere, anche sotto forma di repressione politica, lo spettacolo 'D=V. Donna uguale vagina'' scritto e messo in scena - al debutto ieri sera al Teatro delle Muse di Roma, andato tutto esaurito - da Geppi Di Stasio, regista con alle spalle altri quaranta lavori teatrali e una solida esperienza che lo ha visto 'dirigere' da Carlo Giuffrè a Giovanna Ralli.

Sul palcoscenico dieci interpreti - cinque donne e cinque uomini che nella vita di tutti i giorni vengono dal mondo delle professioni, compresi medici e avvocati, dei mestieri, c'è anche un idraulico, e degli uffici - del laboratorio di teatro sociale delle 'Tre Pareti' che da cinque anni realizza spettacoli che si occupano delle forme di violenza che pervadono la storia e la società contemporanea, compresa la violenza nel mondo del calcio.

Con una alternanza di voci narranti e di parti recitate, e anche con la proiezione di immagini, ha ripreso vita la storia di Saman Abbas, la diciottenne pakistana di Novellara (Reggio Emilia) scomparsa alla fine di aprile del 2021 e uccisa perchè si era ribellata al matrimonio combinato impostole dalla famiglia, in cinque sono indagati. E poi quella di Masha Amini, la ventiduenne curda - diventata un simbolo di indignazione e rivolta in tutto il mondo - arrestata a Teheran lo scorso 25 settembre dalla polizia religiosa perchè una ciocca di capelli le usciva dal velo, uccisa dalle percosse e morta dopo tre giorni in ospedale. Ma anche altre donne, come la giornalista americana Silvia Plath, vengono rievocate in 'D=V'. La scuola di teatro delle 'Tre Pareti', oltre alla direzione artistica dello stesso Di Stasio, conta anche sui docenti Roberta Sanzò e Antonio Mirabella, e Massimo Bonforti, dirigente medico, prestato alle scene anche come trainer. Lo spettacolo torna per una seconda serata il prossimo mercoledì 25, sempre al Delle Muse. (ANSA).