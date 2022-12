Palamara, da Nordio messaggio speranza

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - "Le parole del ministro Carlo Nordio sono un messaggio di speranza per tutti quelli che vogliono battersi per una giustizia giusta": è quanto afferma l'ex magistrato Luca Palamara in merito alle dichiarazioni fatte dal Guardasigilli in audizione alla Commissione Giustizia del Senato. Lo fa in una nota inviata all'ANSA.

"Con i miei legali e grazie al prezioso supporto dei consulenti tecnici informatici - dice Palamara - da tempo stiamo raccogliendo tutta la documentazione per dimostrare tutto ciò che è realmente accaduto dal 7 al 22 maggio 2019 in concomitanza con la nomina del procuratore di Roma. Quella indebita pubblicazione di atti coperti dal segreto non riguardava l'indagine penale ma è servita a 'cecchinare' chi la pensava diversamente con la conseguenza di rinforzare la componente della sinistra giudiziaria a scapito delle altre. Il tempo è galantuomo la battaglia per la verità continua". (ANSA).