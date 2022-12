"Multe a chi sbaglia a conferire rifiuti, specie commercianti"

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Rispetto alle sanzioni sul conferimento errato dei rifiuti, stiamo studiando un inasprimento, soprattutto rispetto a quegli esercizi commerciali che non lo rispettano mai". Lo ha annunciato l'assessora all'ambiente capitolina Sabrina Alfonsi a margine della presentazione della nuova campagna per la raccolta differenziata nella capitale. "Prima non abbiamo voluto colpire i cittadini perché avevamo trovato duemila tonnellate di rifiuti in terra.

Ora, però, che è in campo un piano ordinario di interventi e abbiamo ricominciato con le sanzioni, le prime vicino ai nuovi cassonetti di viali Libia e viale Eritrea. Con il Tavolo operativo che stanno condividendo il dipartimento Ambiente, la polizia locale e Ama è tornato il momento dei controlli e delle sanzioni", ha sottolineato. (ANSA).