Lazio: Zingaretti, domani firmerò mie dimissioni

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Domani mattina "firmerò le mie dimissioni". Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti durante la conferenza per il rapporto di fine mandato. Assenti le esponenti M5s Roberta Lombardi e Valentina Corrado. In campo per le regionali c'è già l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ha ottenuto l'endorsement di Carlo Calenda ma che stamane ha escluso di essere solo il candidato del Terzo Polo: "sarò candidato unitario". (ANSA).