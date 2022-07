Luci spente su Altaroma, nuovo corso con la fondazione

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - La quarantunesima edizione della Roma Fashion Week organizzata da Altaroma, dall'11 al 15 luglio, nelle Ex Caserme Guido Reni, ribattezzate Guido Reni District, ha visto il ritorno della moda nel cuore della città, grazie alla rinnovata partnership con Roma Capitale, attraverso l'assessorato alla Moda, ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport. Un coinvolgimento che ha visto ospitare per la prima la sfilata con premiazione del concorso per giovani talenti "Who is on next?" in piazza del Campidoglio, con tutti gli onori riservati all'evento dal Comune di Roma. Con Andrea Delogu alla conduzione della serata e la cantante Gaia come ospite degli intervalli musicali. I premi sono andati a Setchu di Satoshi Kuwata (abbigliamento donna), da Mokoo di Bum-Mo Koo (abbigliamento uomo), cui è stato riconosciuto un premio in denaro e la visibilità sulla testata Vogue Italia. Visibilità anche a Lessico Familiare di Alice Curti, Riccardo Scaburri e Alberto Petillo (abbigliamento genderless), terzo classificato di questa edizione. La ritrovata armonia tra i soci di Altaroma (Comune di Roma, Camera di Commercio Roma, Regione Lazio, Ice) ha portato alla decisone di trasformare la società consortile in una fondazione. Cosa che avverrà entro l'anno. L'edizione di Altaroma termina oggi con la sfilata della 32/a edizione del Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, organizzata da Cna Federmoda. che ha visto in pedana 28 designer, vincitrice, Francesca Corelli, dell'Accademia Belle Arti di Bologna. A seguire, la sfilata dell'Accademia del Lusso, poi quella dell'Accademia Koefia. Infine in tarda serata, quella di Sabrina Persechino, tutte nel Guido Reni District. (ANSA).