Incendi Roma: al vaglio i reati ambientali, diossine in calo

Verranno acquisiti dalla Procura di Roma i dati Arpa sulla qualità dell'aria e in particolare sul livello di diossina registrato negli ultimi giorni. L'attività rientra nell'ambito dell'indagine avviata sui maxincendi avvenuti nella Capitale nelle scorse settimane e in particolare quello di sabato che ha interessato l'area est.

Al vaglio degli inquirenti anche ipotesi di reati ambientali. In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi.

Nuovo incendio a Roma, l'area degli autodemolitori vista dall'alto

Intanto i valori delle diossine risultano nettamente in calo rispetto alla prima rilevazione delle centraline ma lievemente oltre i limiti. Lo hanno certificato i rilievi dell'Arpa Lazio. Il valore del secondo campione relativo al 10 luglio, quando l'incendio era stato spento, è significativamente inferiore al primo valore e di poco superiore al valore di riferimento: da 10.6 pg/m3 passa allo 0.5.

L'area dove si è sviluppato l'incendio in passato era stata occupata dal mega campo nomadi di Casilino 900, successivamente chiuso. Comitati di quartiere a più riprese hanno denunciato che sotto l'area sono interrati rifiuti pericolosi compreso eternit. Gli accertamenti della Procura puntano anche a verificare la presenza di rifiuti tossici e letali per la salute.

Il monitoraggio della qualità dell'aria

I dati rilevati da una delle stazioni fisse di monitoraggio, quella di Cinecittà che si trova a circa 600 metri a sud dall'area interessata dall'incendio, ha rilevato concentrazioni di PM10 del 9 e del 10 luglio pari rispettivamente a 26 µg/m3 e 29 µg/m3, valori tra i più alti registrati nel Comune di Roma. Il dato di PM10 dell'11 luglio (17 µg/m3) è in linea con quelli misurati in città.

Per quanto riguarda i PCB, ovvero anche le diossine, Arpa Lazio sottolinea che non esistono limiti normativi o valori di riferimento: in occasione degli incendi più rilevanti avvenuti negli ultimi anni sul territorio regionale (EcoX Pomezia 2017, TMB Salario Roma 2018, Mecoris Frosinone 2019, LOAS Aprilia 2020) i valori di PCB misurati possono rientrare in un range molto ampio che oscilla da meno di 200 a oltre 2000 pg/m3.