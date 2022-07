Le emergenze di Roma viste dai social

È la prima estate da sindaco di Roma per Roberto Gualtieri ed è un'estate che l’ex Ministro dell’Economia difficilmente dimenticherà tra una sequenza impressionante di roghi, l’emergenza rifiuti e la persistente presenza di cinghiali nella città. ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) negli ultimi trenta giorni per capire l’umore dei romani, e degli italiani in generale, su quello che sta accadendo a Roma.

Nell’ultimo mese sono state quasi 54mila le citazioni online relative a Gualtieri, da parte di poco meno di 7mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) quasi 317mila soggetti. Il picco massimo si è avuto domenica 10 luglio con poco meno di 7mila citazioni. Volume di conversazioni che ha generato una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, di 17 miliardi di impression. Portata potenziale che stimiamo ragionevolmente corrispondere ad una portata effettiva di poco inferiore a 850milioni di visualizzazioni, al lordo delle duplicazioni.

C’è naturalmente una netta prevalenza di emozioni negative correlate alle verbalizzazioni online su quanto avvenuto nella Capitale. Come mostra la word cloud, concentrata sugli incendi e il rischio diossina ad essi associato, per molti la soluzione potrebbe essere un commissario straordinario per la gestione delle emergenze. E naturalmente non mancano le polemiche nel confronto con la precedente sindaca, Virginia Raggi. L’atteggiamento critico è confermato dalla “emoji cloud”, la nuvola delle 100 “faccine” maggiormente associate alle conversazioni online relative al Sindaco, con espressioni di rabbia, sgomento e stupore e a prevalere sono i giudizi negativi soprattutto di un pubblico di individui di sesso maschile e di età compresa tra 18 e 34 anni.