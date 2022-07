Roma: ufficiale Celik, 'ho grandi ambizioni'

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - La Roma ufficializza Zeki Celik che ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. "Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra. Mi sento pronto e concentrato, non mi arrendo mai e mi vedrete sempre lottare in campo", sono state le prime parole di Celik in giallorosso. "Siamo davvero felici che abbia deciso di venire alla Roma: la sua determinazione nella scelta di sposare il nostro progetto è un presupposto indispensabile per creare un gruppo di calciatori sempre più motivato", ha commentato il General Manager dell'area sportiva, Tiago Pinto. (ANSA).