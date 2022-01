Roma: ufficiale l'acquisto di Sergio Oliveira

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Ora è ufficiale: Sergio Oliveira è un nuovo calciatore della Roma. Come si legge nel comunicato, il calciatore arriva in prestito diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo. "È fantastico essere qui, in questo grande Club", ha dichiarato Oliveira nella sua prima intervista in giallorosso. "La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l'ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere", ha concluso il centrocampista. "Sergio Oliveira è un calciatore che offrirà alla nostra squadra qualità e personalità", ha commentato invece il general manager dell'area sportiva del Club, Tiago Pinto. "In carriera ha vinto molto e ha accumulato una grande esperienza a livello internazionale, nelle più importanti competizioni per club e per nazionali. La sua volontà di vestire la maglia della Roma è stata decisiva per chiudere la trattativa", sono state le parole del gm. (ANSA).