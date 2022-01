Pnrr:incontro in Prefettura, 330 mln per area Roma e hinterland

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La Prefettura di Roma, a quanto si apprende, ha ospitato questa mattina una riunione sui fondi Pnrr con rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune, insieme al consigliere per i fondi Pnrr del ministro dell'Interno. In campo per la Città Metropolitana di Roma ci sarebbero 330 milioni di euro da destinare a progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree degradate. Nel corso dell'incontro, il tema è stato approfondito da tutte le parti in causa. Per finanziamenti la Città Metropolitana di Roma, secondo quanto filtra dal vertice, sarebbe seconda solo a Napoli (350 milioni). (ANSA).