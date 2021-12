Roma: Pellegrini si taglia ferie, al lavoro a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Lorenzo Pellegrini torna a lavorare a Trigoria. Il capitano della Roma si è tagliato tre giorni di ferie e da oggi riprende ad allenarsi per farsi trovare al meglio quando anche il resto della squadra (30 dicembre) rientrerà al Fulvio Bernardini in vista della gara del 6 gennaio con il Milan. L'obiettivo, dunque, è tornare in gruppo per Capodanno e in questi giorni svolgerà una piccola preparazione atletica dopo la lesione smaltita, continuando il lavoro svolto anche a Dubai durante le feste natalizie. (ANSA).