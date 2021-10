Roma: Mourinho 'io e Max risultatisti, non è un male'

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "La Juve è una candidata forte per lo scudetto", ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i bianconeri. "Non è una squadra di 11 bravi giocatori, ma hanno più di venti calciatori bravi e di esperienza", ha sottolineato.

Sul match ha aggiunto: "Non è una sfida tra me e Allegri, ma tra le due squadre. Io e Max risultatisti? Vero, ma è un termine che si usa per quelli che hanno vinto e non deve sembrare una cosa negativa. Questo è un concetto sbagliato, io e Allegri abbiamo vinto qualcosa e questo deve essere visto in maniera positiva". Infine sull'arbitraggio di Orsato: "Prima della partita sono sempre contento del direttore di gara. Non mi interessa il passato e i risultati avuti con lui. Mi fido di tutti gli arbitri. Dopo la partita qualche volta loro sbagliano e qualche volta non sono felice e la critica esce, ma è normale". (ANSA).