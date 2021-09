Angelini: riduce consumi energia, donazioni contro Covid

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Riduzione del 35% dei consumi energetici per il quartier generale a Roma, dei consumi idrici, aumento delle assunzioni e donazioni per contrastare la pandemia Covid. E' quanto emerge dal bilancio di sostenibilità 2019-2020 di Angelini Holding, a capo del gruppo Angelini. In particolare è stato ottenuto per il proprio headquarter di Roma la certificazione LEED© Platinum.

Nel 2020 le aziende del Gruppo hanno utilizzato 5,2 milioni di Kilowatt ora (kWh) di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili e 25 milioni di kWh di energia autoprodotta. Il consumo di acqua è stato ridotto del 2,5% rispetto al 2019. La certificazione assegnata a Casa Angelini - sede romana della multinazionale, che occupa una superficie di circa 30.000 mq, con progetti di espansione e sviluppo, per ulteriori 20.000 mq - conferma una riduzione del 35% sui consumi energetici C'è stato un incremento, si legge, del 15% nelle assunzioni, il 47% delle quali riguarda lavoratori con età inferiore ai 30 anni, e sono state oltre 71 mila le ore di formazione erogata nel corso dell'anno. "Una particolare attenzione è stata dedicata al contrasto dell'emergenza dovuta al Covid-19 tramite iniziative rivolte ai dipendenti e a tutta la comunità" affermala holding che ricorda l'attivazione, grazie a Fameccanica, di linee produttive per mascherine chirurgiche, la donazione da parte di Angelini Pharma di 900 mila confezioni di Amuchina, la consegna da parte di Fater di 740 mila litri di candeggina. La Fondazione Angelini ha inoltre donato 1 milione di euro all'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dove nel febbraio del 2020 è stato isolato per la prima volta in Italia il coronavirus. (ANSA).