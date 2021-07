Sanità: Zingaretti, approvato piano investimenti da 70 mln

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio la delibera del piano di investimenti in ambito sanitario, utilizzando gli utili di esercizio. Si tratta di interventi pari a 69.768.650 euro. Tra gli interventi principali la progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale della Tiburtina (8.733.000 euro); gli studi di fattibilità per il nuovo ospedale di Rieti e per l'adeguamento sismico dell'Ospedale di Belcolle (Viterbo); i lavori per la nuova Casa della Salute nel quartiere di Pietralata a Roma (2.360.000 euro); due nuove Rsa pubbliche nella Provincia di Latina a Sezze e Gaeta (oltre 6 milioni di euro). Il piano prevede anche il potenziamento degli ospedali di Velletri, con il più grande intervento sul presidio dalla sua costituzione (pari a oltre 27 milioni) e il potenziamento del Presidio di Marino, compresa l'acquisizione di nuove tecnologie (10 milioni). Infine, sono previsti interventi di ammodernamento tecnologico all'azienda ospedaliera San Camillo, per la tomoterapia (7,7 milioni); al San Filippo Neri per l'acquisizione di un acceleratore lineare per radioterapia (2.100.000 euro) e all'Ifo Regina Elena per l'acquisizione di due acceleratori lineari (4.200.000 euro). "La sanità del Lazio fa un nuovo passo verso il futuro", commenta il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).