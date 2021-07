Covid: Lazio, 60% adulti ha completato il percorso vaccinale

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Per l'obiettivo dell'immunità di gregge è indispensabile vaccinare le fasce di popolazione più giovani". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, confermando per la ""prima settimana di agosto il 70% della popolazione adulta vaccinata con doppia dose". "Superate 6,3 milioni di dosi somministrate da inizio campagna vaccinale - aggiunge - nel Lazio il 60% della popolazione adulta ha concluso il percorso vaccinale". D'Amato fa sapere inoltre che ci sono "nelle prime due settimane di luglio circa 160mila nuove prenotazioni over 40". (ANSA).