Cade in pozzetto profondo 3 metri, salvato bimbo a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Incidente stamattina in zona Pineta Sacchetti a Roma. Un bambino di tre anni e mezzo è caduto in un pozzetto profondo 3 metri in un'area di cantiere. Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco lo hanno estratto e affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale. Non sarebbe grave. A dare l'allarme il papà che ha contattato il Numero unico dell'emergenza 112. Sul posto sono stati inviati 118, vigili del fuoco e carabinieri.

(ANSA).