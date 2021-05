Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante partite

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimi Europei di calcio che la città di Roma ospiterà.

Qualora ci venisse richiesto dalla competente Federazione siamo in grado di allestire dei punti di somministrazione dei vaccini durante gli eventi sportivi". Lo annuncia l'assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Il modello è quello già sperimentato in America dalla NBA e nello specifico dai Milwaukee Bucks che ha vaccinato i propri tifosi tra il primo ed il secondo tempo delle partite di basket", aggiunge D'Amato.

