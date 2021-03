Kumbulla rientra a Roma, domani visita al ginocchio

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Non sono preoccupato, ora aspettiamo le visite", sono le parole di Marash Kumbulla al ritorno a Roma dopo l'infortunio al ginocchio destro accusato in Nazionale con l'Albania. Domani mattina sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, ma il difensore giallorosso racconta anche di aver sentito il primo dolore già durante la gara con Andorra. "È successo nel secondo tempo - spiega -, ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi ho avvertito nuovamente fastidio".

Kumbulla difficilmente ci sarà sabato prossimo contro il Sassuolo. A Reggio Emilia sarà assente anche Ibanez per squalifica, e probabilmente Cristante per un dolore al pube che lo ha costretto a rientrare dalla Nazionale. (ANSA).