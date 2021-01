Vaccino: D'Amato, priorità a seconde dosi per copertura

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Nel Lazio prosegue l'attivita' di vaccinazione. Oggi si supereranno le 120 mila dosi somministrate di cui quota 10 mila per gli over 80 anni. Completata questa mattina la consegna della fornitura dei vaccini Pfizer presso i 20 hub regionali con una decurtazione del 30% delle dosi previste. "I ritardi pfizer impongono priorita' nella somministrazione delle seconde dosi per completare la copertura vaccinale", spiega l'assessore Alessio D'Amato. (ANSA).