Vaccini:Lazio a quota 115mila dosi, timori ritardo Pfizer

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Prosegue l'attivita' di vaccinazione nel Lazio e oggi sono state superate le 115 mila dosi somministrate di cui oltre 8 mila a over 80 anni. La consegna prevista questa mattina della fornitura dei vaccini Pfizer presso i 20 hub regionali e' slittata a domani. La campagna per le vaccinazioni agli over 80 inizierà massicciamente l'1 febbraio e coinvolgerà 470mila persone: le somministrazioni si concluderanno in 6-8 settimane. Le prenotazioni partono il 25 gennaio.

Lo slittamento della consegna delle dosi, si teme, possa far slittare i tempi del piano vaccinale: a regime la Regione Lazio si è tarata su 15mila somministrazioni al giorno ma già oggi, considerato il ritardo delle dosi Pfizer previste per ieri e ora programmate per domani, ne sono state fatte circa 5000. La Regione dall'inizio delle vaccinazioni ha accantonato un terzo delle dosi (usando dunque il 70% di quelle a disposizione) per permettere i richiami. (ANSA).