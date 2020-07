Roma:Patto 'mecenate' Comune-Unindustria,idea Villa Borghese

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il Campidoglio e Unindustria insieme per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio archeologico e dei beni culturali di competenza della Sovrintendenza della Capitale. E' il contenuto dell'accordo siglato stamattina in Comune dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente degli industriali Filippo Tortoriello, insieme al suo vicepresidente Giampaolo Letta e al vicesindaco con delega ai Beni culturali Luca Bergamo. L'idea a cui stanno pensando gli industriali è iniziare da un piano pluriennale per Villa Borghese, che offre tante possibilità di intervento di tutte le 'taglie', così da permettere di partecipare ad aziende di dimensioni diverse. In base alla convenzione firmata stamattina Unindustria si impegna dunque a presentare proposte di sponsorizzazione di progetti e iniziative culturali e a promuovere ‎tra gli associati la ricerca di soggetti interessati a collaborare con Roma Capitale tramite iniziative di mecenatismo per realizzare interventi. La Soprintendenza, è stato spiegato, ha delle 'schede' sui beni di propria competenza, da cui gli industriali possono selezionare gli interventi. Le attività saranno realizzate senza contropartite economiche, ma con la possibilità di pubblicizzare nomi, loghi e marchi. Il protocollo è immediatamente esecutivo e ha una durata di due anni, prorogabili. Tra le iniziative che potranno essere realizzate, ha sottolineato Tortoriello, degli interventi di realtà aumentata per le aree archeologiche, mentre Letta, sollecitato dalle domande, ha preso in considerazione la possibilità di mettere mano alla scalinata di fronte alla Gnam.

