Spallanzani, più dimessi che ricoverati

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "I pazienti covid-19 positivi sono in totale 185. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio.

In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207". È quanto si evidenzia nel bollettino di oggi dello Spallanzani di Roma. "Per la prima volta - viene sottolineato nel bollettino - si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi/pazienti dimessi, più numerosi".