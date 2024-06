Forum ANSA con Calenda: 'Il decreto sanità una vergogna, illude chi attende le cure'

Continuano i forum ANSA in vista delle europee. Ospite in studio Carlo Calenda, leader di Azione.

"Se noi vogliamo stare al sicuro, e non parlo solo della Russia, abbiamo bisogno di un'Europa che sia una grande potenza, non un condominio litigioso", ha detto Calenda.

Il rischio è un "gigantesco, pericolosissimo astensionismo" perché "l'Europa è spesso usata come alibi".

"Von der Leyen ha fatto l'errore di aver flirtato con i sovranisti, c'è possibilità di avere Mario Draghi" che è la figura italiana "più autorevole del mondo", si punti su quello, ha spiegato Calenda al forum ANSA. "Serve qualcuno che abbia l'autorevolezza per gestire questa Ue litigiosa", ha aggiunto.

"Macron ha fatto un danno alla causa ucraina dicendo mandiamo i soldati. Noi siamo l'unico partito favorevole al fatto che gli ucraini devono poter colpire le basi russe da cui partono gli attacchi, si chiama difesa attiva". "Tajani dice che non è d'accordo", ma poi "firmerà". Gli ucraini "devono potersi difendere, usare le armi" ma "non devono attaccare ovunque" e "i soldati non ci devono andare".

Negli Stati uniti d'Europa, a differenza di quelli di Azione, "ci sono candidati che andranno nei socialisti, altri nei popolari", ha sottolineato il leader di Azione. Calenda ha spiegato che i candidati di Azione eletti andranno tutti nel gruppo di Renew Europe.

"Non ci sono i soldi per attuare il decreto", per le liste di attesa servono "2 miliardi", invece se ne stanzia "un decimo" e in tal modo si "illudono i cittadini". Ma "è immorale illudere chi aspetta un'operazione, è vergognosa e inaccettabile".

"Certo che collaboreremmo con Bonino, mi spiace non averla avuta con me" alle Europee, ma "spero che si possa collaborare in tutti i modi".

Meloni sui migranti "ha fatto una denuncia su un provvedimento che ha varato lei, l'ha fatto talmente male....sono livelli di surrealtà per cui il tappo di Salvini è quasi normalità", ha detto ancora il leader di Azione Calenda al forum ANSA.

La mozione del M5s sul riconoscimento dello Stato della Palestina "ha definito i confini? Altrimenti "è propaganda, perché per avere uno Stato devi definire confini". "Io credo che Netanyahu sia una sciagura per Israele" e "sono per i due Stati. Nessuno risolverà la situazione in Medio Oriente con una mozione. Si otterrà con il cessate fuoco" e "con la restituzione degli ostaggi". A chi gli chiede cosa ne pensa delle bandiere della Palestina esposte da alcuni sindaci italiani, risponde: "Sì, certo, se espongono anche la bandiera israeliana, sì certo. Siamo un paese dai gesti simbolici".

"Che senso ha? E' un teatro, l'Albania è uno slogan. Si parla di spendere 650 milioni se va bene, 850 per 6mila migranti l'anno. E se glieli dai quei soldi se ne vanno da soli...Il costo giornaliero di un migrante in Albania, se va bene, è 5 volte superiore a quello che paghiamo in Italia, se va male 15".

"Noi dobbiamo costruire un polo repubblicano e verde, che "risponda a elettori di centrodestra e centrosinistra, molti dei quali sono rimasti delusi", ha spiegato il leader di Azione Carlo Calenda al forum ANSA.

