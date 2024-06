Forum ANSA con La Valle: 'I popoli di Israele e Palestina siano patrimonio dell'umanità'

Continuano i forum ANSA in vista delle europee.

"Io apprezzo molto la posizione del governo italiano" contro "l'uso delle armi in territorio russo", perché "sarebbe la catastrofe". Ma "l'Italia da sola non ce la fa. Bisogna convincere gli altri alleati europei", ha detto Raniero La Valle (lista Pace, Terra, Dignità) al Forum ANSA. Questa guerra, tra Russia e Ucraina, "non può finire con la vittoria" su Mosca, "la Russia non si fa annientare", il conflitto "deve finire con il negoziato", e la "riconciliazione".

"Lo stato della Palestina? In questa situazione non è pensabile uno stato, non gli sarebbe concessa nessuna autonomia. Oggi bisogna alzare la posta" per fare "un unico Stato che permetta la convivenza di due popoli. Noi pensiamo che" i due popoli dovrebbero essere "proclamati dall'Unesco due grandi patrimoni dell'umanità", ha detto poi Raniero La Valle.

Video La Valle: 'Pace in Europa e Palestina da costruire oggi, non domani'

La posizione che la Nato vada "abolita" è "corretta" ma oggi è un "obiettivo non realizzabile". Oggi però "è superflua". "Come è stata sciolta" all'epoca l'alleanza di Varsavia avrebbe dovuto essere sciolta" anche la Nato. Oggi, però, "c'è la possibilità anche politica che la Nato torni all'idea del vertice di Roma del 1991, e ridiventi un'alleanza politica di cui tutti possono fare parte". Un'alleanza "fatta non per la guerra, per sconfiggere e annientare la Russia, come sta scritto purtroppo nei documenti ufficiali americani", ha aggiunto.

"Qualcuno dice che non varrebbe la pena votare la lista Pace, Terra, Dignità perché c'è il limite del 4%", ma noi "certamente lo supereremo, perché milioni di persone in Italia e fuori vogliono la pace". A suo avviso "la sinistra tornerà ad essere unita e forte quando tornerà a parlare dei grandi valori universali e del futuro del mondo".

"E' un orrore, non si trattano così i migranti", "non si possono deportare in Albania, non si può decidere in quale Regione debbano essere confinati e costretti. Questo dei migranti non è un piccolo incidente di cui Meloni si può sbarazzare", ha aggiunto Raniero La Valle (lista Pace, Terra, Dignità) al Forum ANSA.

"Il piano Mattei? Il riferimento a Mattei è abusato - ha sottolineato -, Mattei ha portato l'Italia a giocare un ruolo internazionale". Qui "non ci sono soldi neanche per la sanità, come fa" la premier Meloni "a usare le nostre risorse per far sviluppare tutta l'Africa?".

