Massimo Bottura, Modena splende con 9 stelle Michelin

"Su Modena splendono 9 stelle, c'è un sole oggi meraviglioso". Così lo chef Massimo Bottura a margine della cerimonia di assegnazione delle stelle della Guida Michelin, edizione numero 70, al Teatro comunale Pavarotti-Freni, accanto a Jessica Rosval, chef canadese di Al Gatto Verde di Casa Maria Luigia a Modena che quest'anno si aggiudica una stella verde ma anche una stella Michelin.

"Io credo tantissimo nel progetto delle stelle verdi - sottolinea Bottura - perché cambieranno il corso" portando l'attenzione sull'etica della sostenibilità "anche dei progetti e la sostenibilità umana".

"Tante emozioni e tante soddisfazioni dopo anni di lavoro a Casa Maria Luigia ma anche al Gatto Verde - dice Rosval - giovane ristorante di solo un anno. Siamo partiti con tanto coraggio, tante idee per un ristorante nuovo che racconta questa incredibile parte dell'Italia attraverso fuochi, fumi e storie incredibili per una esperienza unica".

Oltre Al Gatto Verde in Emilia-Romagna arriva l'ambita stella rossa anche per altri tre ristoranti: Ancòra a Cesenatico con lo chef under 30 Marco Garattoni, Alto a Fiorano Modenese con chef Mattia Trabetti, Ristorante del Lago a Bagno di Romagna con un altro under 30, Simone Bravaccini. In più Inkiostro con lo chef pasticciere Salvatore Morello a Parma vince la segnalazione speciale Passion Dessert.

"Guida Michelin che torna in Emilia ed è per la prima volta a Modena" è un orgoglio, ha sottolineato dal palco l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi. Con Apt Servizi Emilia-Romagna la Regione ha supportato la 70/ma edizione.

"Condividiamo un valore - ha sottolineato Mammi - cibo, vino e cucina sono un grande patrimonio economico ma anche un patrimonio sociale e culturale. La cucina è cultura e questo valore lo sentiamo profondamente nella nostra storia e so che è condiviso dalla Guida e dai grandi chef presenti". Un pensiero "alle comunità che negli ultimi mesi hanno affrontato delle gravi emergenze" e anche alla Spagna, "per le sofferenze che stanno passando".



