Da Arnaldo a Rubiera, la stella più longeva di Michelin

Da Luciano Pavarotti a Enzo Ferrari, due giovani emiliani poi diventati icone mondiali, hanno mangiato da "Arnaldo" a Rubiera, Reggio Emilia. Il ristorante, anzi la Clinica gastronomica, guidata oggi da chef Roberto Bottero ha ricevuto una menzione speciale alla cerimonia di assegnazione delle stelle della Guida Michelin, edizione numero 70, al Teatro comunale Pavarotti-Freni. Perché il ristorante è in Guida dal 1956, ha ricordato Marco Do, direttore della comunicazione Michelin Italia, e ha la stella dal 1959.

"Da noi sono passati tanti famosi, come Ferrari e Pavarotti - ricorda chef Bottero, terza generazione alla guida del ristorante - Mio nonno Arnaldo disse a un giovanissimo Luciano 'tu un giorno diventerai davvero famoso". E così fu.

La nostra cucina, emiliana, "la portiamo avanti nel rispetto della materia prima cercando sempre una materia che oggi è difficile da trovare". "Noi non cerchiamo di stravolgere, di cambiare, cerchiamo di mantenere la nostra identità nel tempo perché la gente che arriva da tutta Italia cerca di trovare gli stessi piatti e gli stessi sapori".



