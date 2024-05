Ricciardo "Imola è come casa, e la sede del team è vicina'

"La nostra fabbrica è a 15 minuti da qui, sono venuto da lì anche oggi, ed è speciale avere la sede del team così vicino a un circuito dove corriamo. Io sono anche italiano, qualcosa che è molto profondo nel mio sangue. In Italia sono tutti molto entusiasti per questo weekend, molti componenti della fabbrica saranno qui". Lo ha detto Daniel Ricciardo, il pilota australiano della Visa Cash App RB, che ha sede a Faenza, alla conferenza stampa dei piloti in vista del Gran Premio di Imola.

"È un sentimento molto bello, di orgoglio - sottolinea Ricciardo -. Ogni gara di casa è un privilegio, la sensazione che provo è di grande orgoglio ed è molto bello che tutto il team possa provare questa esperienza. Io e Yuki (Tsunoda, ndr) proveremo a fare quel qualcosa in più per regalare loro una soddisfazione".



