Il gruppo Barilla a fianco della Croce rossa italiana

Un milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà e tre mezzi di soccorso per il trasporto sanitario. Sono i numeri di alcune delle donazioni benefiche effettuate del Gruppo Barilla dal 2020 ai Comitati locali della Croce Rossa Italiana (Cri), associazione che quest'anno festeggia il suo 160/o anniversario.

Quest'anno, in particolare, l'azienda ha donato al Comitato di Novara della Cri un'ambulanza di soccorso per il trasporto sanitario, con una cerimonia alla presenza delle istituzioni e della comunità locale. Il mezzo, dedicato al trasporto di emergenza neonatale, è dotato di culla termica e sarà a disposizione del reparto di Pediatria oncologica del Maggiore di Novara. Un'iniziativa partita dalla volontà dei dipendenti volontari e parte del Gruppo ERG dello stabilimento Barilla di Novara, operativo dal 2016. Anche negli anni passati, ai Comitati della Cri di Castiglione delle Stiviere e Cremona, l'azienda ha donato due mezzi di soccorso.

Inoltre, da sempre a supporto di iniziative e progetti che promuovono l'accesso al cibo per le comunità svantaggiate, il Gruppo - rende noto Barilla - è stato più volte vicino alla comunità di Parma effettuando una donazione del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro a varie associazioni, tra cui alcuni Comitati della Cri. Iniziative che si aggiungono alle donazioni di prodotto da parte di Mulino Bianco nel 2021. Mulino Bianco, da anni impegnato nel donare i propri prodotti ad associazioni che si dedicano alla raccolta di alimenti per aiutare i bisognosi, ha infatti deciso di incrementare le proprie donazioni, devolvendo alla Croce Rossa Italiana una quantità di prodotto sufficiente a garantire 1 milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà durante la pandemia.

Le colazioni sono state distribuite dall'associazione su tutto il territorio nazionale, a beneficio delle fasce più deboli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA