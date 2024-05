Hascisc nelle bombolette spray, un arresto e due denunce

Hascisc nascosto nelle bombolette spray, uno stratagemma che però non è bastato ad un 28enne, incensurato, per ingannare la polizia ed evitare l'arresto.

Tutto nasce da una indagine della squadra Mobile di Bologna che ieri verso l'ora di pranzo si è appostata in via Veneto, dopo aver saputo che una coppia di italiani, lei 29 anni e lui 26, anche loro incensurati, avrebbe acquistato della droga. Gli agenti hanno notato prima la ragazza che camminava sul marciapiede e poco dopo è stata raggiunta dal fidanzato. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il 28enne, con in mano una busta della spesa, che si è avvicinato alla coppia.

A questo punto i poliziotti sono intervenuti, fermando prima il 28enne e poi la coppia. All'interno della busta della spesa gli agenti hanno trovato 12 bombolette di vernice spray, ma la vera sorpresa è arrivata quando gli investigatori si sono accorti che svitando la base delle bombolette c'era un doppio fondo, per nascondere droga: in totale sono stati rinvenuti sei panetti di hashish da 100 grammi l'uno, in altrettanti contenitori. Lo spacciatore avrebbe dovuto vendere i panetti ai due ragazzi per circa 3mila euro. Gli agenti sono poi andati a casa della coppia, dove hanno trovato la cifra pattuita in contanti e poco più di 20 grammi di hascisc. Alla fine il 28enne è stato arrestato per spaccio (questa mattina la convalida), mentre i due fidanzati, cresciuti a Bologna ma originari del Sud Italia, sono stati denunciati per lo stesso reato.



