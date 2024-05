Confezioni degli snack per nascondere l'hashish, 34enne nei guai

E' stata la perquisizione all'interno di una abitazione sospetta, che gli investigatori della polizia stavano controllando, a far spuntare la droga, celata nelle confezioni di alcuni snack. Nella casa, a Bologna, in via Donato Creti, gli agenti del commissariato Bolognina sono entrati ieri e hanno trovato 700 grammi di hashish. Prima i poliziotti hanno controllato la cabina armadio, dove c'erano due bilancini di precisione e un borsello in pelle con dentro 1.800 euro in contanti. Poi continuando la perquisizione hanno ispezionato il piumone e dentro, confezionato come se fossero degli snack, c'era l'hashish. Altro stupefacente è stato rinvenuto in una scatola di scarpe. Nei guai è finito così l'inquilino della casa, un 34enne con precedenti di polizia.

L'uomo è stato arrestato per spaccio e questa mattina è stato portato in Tribunale per l'udienza di convalida.



