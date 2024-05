Strage Suviana: Zuppi, dolore diventi sicurezza e giustizia

Sul fatto che venga fatta chiarezza riguardo l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi sul Lago di Suviana "siamo certi, abbiamo piena fiducia su questo. Ricorderemo" le vittime e i feriti di quanto accaduto "la settimana prossima, quando incomincia la settimana della Madonna di San Luca. Abbiamo invitato, non so se potranno venire, i parenti e i sindaci delle zone colpite, di Camugnano e di tutte le zone della montagna che sono un esempio di vicinanza e di attenzione nel dolore". Così, l'Arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in Piazza Maggiore per le celebrazioni del Primo Maggio.

"Insieme ricorderemo i loro cari - ha osservato - anche perché certe assenze, si misurano a distanza. Vanno molto al di là dell'immediato mentre noi facciamo esattamente il contrario. Ci coinvolgiamo nell'immediato e poi ci dimentichiamo mentre l'assenza sappiamo quanto dura, tutta la vita, e quindi - conclude Zuppi - dobbiamo cercare di fare tesoro di questo dolore perché diventi sicurezza e giustizia".

In Piazza Maggiore "oggi, ricordiamo i morti e lottiamo per i vivi. Cgil, Cisl e Uil si costituiranno parte civile al processo, lo abbiamo deciso. Chiediamo verità e giustizia". Così il segretario generale della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli, sul procedimento per accertare cosa è accaduto nella centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino di Suviana nel Bolognese, lo scorso 9 aprile. Gli operai scomparsi nell'incidente sul lavoro sono stati ricordati anche oggi sul palco della manifestazione, organizzata in occasione del primo maggio in Piazza Maggiore a Bologna, da Cisl, Cgil e Uil. "La strage di lavoratori vista a Suviana - aggiunge Bulgarelli - è l'espressione di un mondo del lavoro dove insicurezza, appalti, subappalti, sfruttamento, precarietà convivono".

"Come Città Metropolitana, in questi giorni, chiederemo la possibilità, se le indagini come immaginiamo andranno avanti, di costituirci parte civile nel processo" dopo l'incidente alla centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino di Suviana, un procedimento "che, ci immaginiamo, caratterizzerà i prossimi anni". Così il sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Matteo Lepore che, in occasione dell'iniziativa organizzata dai sindacati in Piazza Maggiore per il primo maggio, ha parlato di quanto è accaduto a Suviana lo scorso 9 aprile.



