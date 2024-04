Frena il Bologna, è 1-1 con l'Udinese

Frena il Bologna che dopo lo show con la Roma deve accontentarsi del pari con l'Udinese. Finisce 1-1 al Dall'Ara, con la squadra di Thiago Motta che manca l'aggancio al terzo posto sulla Juve ma è sempre più vicina alla qualificazione Champions. Alla rate nel recupero del primo tempo di Payero che porta in vantaggio i friulani di Fabio Cannavaro, risponde Saelemaekers al 33' della ripresa, con gli emiliani in dieci per il doppio giallo a Beukema. L'Udinese si prende il punto buono nella corsa per uscire dalla zona retrocessione.





