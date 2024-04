Otto emiliano-romagnoli tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica

Tra i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è corposa la 'pattuglia' dei premiati emiliano-romagnola composta da 8 giovani e giovanissimi che si sono distinti per altruismo e solidarietà, in particolare nei giorni dell'alluvione del maggio del 2023 ma non solo.

Ad essere celebrati sono Emanuele Nicola Affaticati, 16enne del Piacentino che ha sventato il piano di un uomo intenzionato ad uccidere la sua ex compagna, attivando le forze dell'ordine dopo avere udito, in treno, la telefonata di un altro passeggero che, in lingua rumena, continuava a ripetere di essere diretto dalla sua ex fidanzata per ucciderla e Selim Ayach, 17enne residente a Gatteo, nel Cesenate che ha praticato il massaggio cardiaco su una anziana che, appena scesa da un autobus, si era accasciata a terra per un malore salvandole la vita, oltre a Nicole Minardi 14enne di Parma che si è distinta per la tenacia con cui affronta la sindrome Pan-Pandas, ancora poco nota.

Riconosciuti, ancora, i gesti di Abderrahim Ben Rhouma 14enne di Cesena scelto per il senso civico con cui ha prestato soccorso nei giorni dell'alluvione alla sua comunità, alla terra e alle persone che lo hanno accolto quando è arrivato in Italia dalla Tunisia con la sua famiglia; di Guido Betti, 19enne di Ravenna per avere contribuito alla realizzazione di una piattaforma informatica, che ha consentito di organizzare più di 6 mila volontari nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione; di Valeria Frasca, 18enne di Forlì che ha coordinato l'attività dei giovani provenienti da ogni parte d'Italia per aiutare gli alluvionati; di Letizia Galletti, 20enne di Lugo, per aver portato sollievo con la sua musica a tante persone costrette ad abbandonare la propria abitazione a seguito dell'alluvione; di Matteo Violani di Faenza, maggiorenne proprio oggi per il servizio di volontariato prestato in occasione dell'alluvione che ha colpito la sua città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA