Venne picchiato da tre minori vicino a scuola, tre denunce

E' partito come un scherzo ma ben presto si è trasformato in una aggressione, con un 15enne preso a schiaffi, calci e pugni da alcuni coetanei. Per quell'episodio, risalante allo scorso ottobre, sono stati denunciati dai carabinieri di Correggio (Reggio Emilia) per lesioni personali tre minorenni, tutti 16enni. I minori si trovavano tutti vicino a scuola. All'inizio il 15enne è stato preso a schiaffi sulla nuca, ma poi la violenza è aumentata e il minore è caduto a terra urtando il volto sul pavimento. Gli aggressori, tutti studenti come la vittima, non si sono fermati e lo hanno preso a calci e pugni, per poi dileguarsi quando alcuni docenti sono intervenuti. Il ragazzino è stato soccorso dal 118 (4 giorni di prognosi per lui) e poi è andato con i genitori a fare denuncia. Grazie alle dichiarazioni della vittima e ai racconti di alcuni testimoni i carabinieri sono risaliti ai tre minori, poi denunciati per lesioni personali.

Stando alle prime risultanze investigative, hanno spiegato i militari, alla base del pestaggio ci sarebbe uno scherzo poi tramutatosi in una vera e propria aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA