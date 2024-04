Nevica ancora sull'Appennino modenese dove i primi fiocchi si sono visti domenica scorsa. La perturbazione sta interessando soprattutto l'alta montagna, ovvero le zone sopra i mille metri d'altitudine. Accumuli di neve che superano i trenta centimetri risultano al Passo delle Radici, a Frassinoro, Montefiorino, Sestola, Fanano, Montese e Zocca. Come fa sapere la Provincia di Modena in ogni caso al momento la rete viaria provinciale è percorribile e il personale dell'ente è al lavoro per rimuovere i rami caduti sulle strade a causa del peso della neve. Oggi a Frassinoro era stata disposta la chiusura delle scuole.

