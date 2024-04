Da Rimini a Piacenza, ordinanze per riaccendere i termosifoni

Complici condizioni meteo anomale per il periodo, con il brusco abbassamento delle temperature, i Comuni di Bologna e Parma danno l'ok per accendere i termosifoni in casa. Misure analoghe a Rimini e Piacenza.

"Abbiamo autorizzato l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 26 aprile compreso - annuncia il Comune di Bologna - Vi invitiamo comunque a limitare l'accensione a un massimo di sei ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi".

A Parma il Comune con ordinanza sindacale proroga l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento fino al 28 aprile, autorizzandone il funzionamento per un limite massimo di sei ore e mezzo al giorno, nella fascia oraria 5-23.

Firmata l'ordinanza anche in riviera, dal Comune di Rimini dove fino al 29 si potranno riaccendere i termosifoni in tutte le categorie di edifici, per un massimo di sei ore e mezzo al giorno. A Piacenza si potrà tornare a riaccenderli fino al 24 aprile compreso per massimo sette ore al giorno.

